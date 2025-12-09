Sinop'ta iş kazası: Elini hızar makinesine kaptırdı

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen iş kazasında, bir atölyede çalışan işçi hızla dönen hızar makinesine kolunu kaptırarak ağır şekilde yaralandı.

Olay, Boyabat Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir atölyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Y. (58) isimli işçi atölyede çalıştığı sırada hızla dönen hızar makinesine kolunu kaptırarak ağır şekilde yaralandı. Yaşanan talihsiz olayın ardından çevredeki çalışanlar durumu fark ederek hemen yardım çağırdı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hızar makinesine sıkışan İbrahim Y.'yi dikkatli bir çalışmayla bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı işçinin kolunda ciddi hasar oluştuğu öğrenildi. Ağır yaralanan İbrahim Y., ambulansla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. İş kazasıyla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - SİNOP