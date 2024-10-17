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Sinop'ta İntihar İhbarı Alarmı

Sinop'ta İntihar İhbarı Alarmı
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Sinop'ta bir şahsın intihar şüphesiyle yapılan ihbar üzerine AFAD ve emniyet ekipleri alarma geçerek yaklaşık 2 saat araştırma yaptı. Olay yerinde yapılan incelemede kimseye ulaşılamadı.

Sinop'ta gece saatlerinde çağrı merkezine düşen intihar ihbarı ekipleri alarma geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Yağız E. adlı şahsın yakınları intihar şüphesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar sonrası Adabaşı Gazi Kayası mevkisinde yaklaşık 2 saat araştırma yapan AFAD ve emniyet ekipleri, olay yerinde kimsenin olmadığını bildirdi. Öte yandan bölgeye sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada şahsa ulaşılamadı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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