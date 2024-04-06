Sinop'ta İlk Çeyrekte 1.701 Olay Meydana Geldi

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Sinop il genelinde 2024 yılının ilk 3 ayında bin 701 olayın meydana geldiğini, bu olayların yüzde 96'sının aydınlatıldığını söyledi. Yapılan huzur uygulamalarında 37 tabanca ve 11 av tüfeği ele geçirildiğini, 409 şahsın yakalandığını açıklayan Özarslan, "Bu istatistik gösteriyor ki ilimiz genelinde ayda ortalama 16 adet ruhsatsız silah ele geçiriyoruz" dedi.

Sinop Valiliği tarafından düzenlenen toplantıda, Sinop İl Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı'nda yılın ilk çeyreğindeki güvenlik uygulamaları değerlendirildi. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda Vali Özarslan, 2024'ün ilk çeyreğinde Sinop'ta yapılan güvenlik çalışmalarını değerlendirdi. Özarslan, "İlimiz genelinde 2024 yılının ilk 3 ayında bin 701 olay meydana gelmiştir. Bu olayların yüzde 96'sını aydınlattık. Vuku bulan suçların faillerine ulaşılması ve olayların aydınlatılması bizim için çok önemlidir. Olayların yüzde 96'sını aydınlatmamız başarıdır ama tabii ki olayların yüzde 100'ünü aydınlatmak için de gerekli çabayı gösteriyoruz" diye konuştu.

Güvenlik görevlilerinde 2024'ün ilk 3 ayında gerçekleştirilen huzur operasyonlarında 128 bin 88 araç ve 114 bin 947 şahsın sorgulandığını, 999 umuma açık iş yeri ve 28 günü birlik yerin denetlendiğini anlatan Özarslan, "Yapılan bu huzur uygulamaları sonucunda 37 tabanca, 11 av tüfeği ele geçirilmiş ve 409 şahıs yakalanmıştır. Bu istatistik gösteriyor ki ilimiz genelinde ayda ortalama 16 adet ruhsatsız silah ele geçiriyoruz" şeklinde konuştu.

Özarslan, şöyle devam etti:

"Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 254 şahıs yakalanmış, bu şahıslardan 63'ü tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edilmiştir. Bir diğer önemli husus da narkotik operasyonlarımızdır. 2024 yılının ilk 3 ayında 72 adet narkotik operasyonu gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 116 şüpheli şahıs yakalanmış, bu şahıslardan 10'u tutuklanmıştır. Gerçekleştirilen bu operasyonlarımızda 2 bin 763 gram bonzai, 716 gram esrar, 32 gram skunk, 15 gram metamfetamin ve 101 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Kaçakçılık ve organize suçlar kapsamında ise güvenlik birimlerimizce yılın ilk 3 ayında yapılan çalışmalarda 343 bin 786 adet makaron, 450 paket kaçak sigara, bin 298 adet çeşitli gümrük kaçağı malzeme, 9 adet tabanca, 225 litre kaçak alkol ve 70 kilogram kaçak tütün ele geçirilmiştir."

Vali Özarslan, konuşmasının sonunda Sinoplulara seslenerek, "Şunu bilmenizi isterim ki uyuşturucu tacirlerinin gençlerimizi zehirlemesine, aranan şahısların vatandaşlarımızın huzur ve güvenliklerini tehdit etmelerine asla müsaade etmeyeceğiz. İzinsiz ve ruhsatsız silah taşıyanlara göz açtırmayacağız. Gerek anket sonuçları gerekse vatandaşlarımızdan aldığımız geri bildirimler gösteriyor ki hemşehrilerimiz Sinop'ta alınan güvenlik tedbirlerinden, asayiş olaylarına müdahale süresinden, suçların aydınlatılmasından ve biraz önce bahsettiğim operasyonlardan çok ama çok memnunlar. Bu gururu bizlere yaşatan fedakar güvenlik birimlerimizin, başta amirlerine ve tüm görevlilerine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner ve TCSG-72 Komutanı SG Kd. Yzb. Mustafa Eray katıldı. - SİNOP