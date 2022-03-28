Sinop'ta iki katlı ev yanarak küle döndü - Haberler

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Sinop'ta iki katlı ev yanarak küle döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sinop'ta iki katlı ev yanarak küle döndü

Sinop'ta iki katlı bir ev, çıkan yangında tamamen kül oldu.

Sinop'ta iki katlı bir ev, çıkan yangında tamamen kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, yangın, saat 05.00 sıralarında Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Gümüşsuyu köyünde meydana geldi. Murat Maden'e ait iki katlı ev bir anda alevlere teslim oldu. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Sinop ve Erfelek Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken iki katlı ev kullanılamaz hale geldi. Yangından can kaybı yaşanmazken yangının çıkış sebebi elektrik kontağından olduğu tahmin ediliyor. - SİNOP

Sinop'ta iki katlı ev yanarak küle döndü

Sinop'ta iki katlı ev yanarak küle döndü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erfelek, Yangın, Sinop, 3. Sayfa, Haberler

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