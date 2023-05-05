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Sinop'ta iki katlı ahşap ev küle döndü

Sinop'ta iki katlı ahşap ev küle döndü

3. Sayfa Haberleri

Sinop'un Ayancık ilçesinde çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Sinop'un Ayancık ilçesinde çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, saat 10.00 sıralarında Ayancık ilçesine bağlı Yeniceköy Abazalar Mahallesi'nde Şakir K.'ye ait iki katlı ahşap evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen Ayancık Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince yangına müdahale edildi. Uzun uğraşlar sonucu alevler kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları yapıldı. Yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ayancık Sinop 3. Sayfa Haberler

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