Şubat ayında enflasyon yüzde 2,27 arttı, yıllık bazda yüzde 39,05 oldu

Piyasaların merakla beklediği Şubat ayı enflasyonu belli oldu
Şubat ayı enflasyonla birlikte kira zam tavanı da netleşti

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kira zam tavanı netleşti
Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in ölüm nedeni belli oldu

Roketsan mühendisi Yusuf'un ölüm nedeni belli oldu
97. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! Bir isim törene resmen damga vurdu

Sinop'ta İki Araç Çarpıştı, Maddi Hasar Meydana Geldi

Sinop'ta İki Araç Çarpıştı, Maddi Hasar Meydana Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop Kültür Merkezi önünde meydana gelen trafik kazasında, iki araç çarpıştı. Can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.

Sinop'ta iki aracın çarpıştığı trafik kazası maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, Sinop Kültür Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakup M. idaresindeki 06 BRV 704 plakalı otomobil ile 57 AAD 533 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kaza yerinde incelemelerde bulundu. Araçlar çekici marifetiyle bulundukları yerden kaldırıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Edip Akbayram vasiyet etti! Son yolculuğuna böyle uğurlanmak istiyor
img

Roketsan mühendisi Yusuf'un ölüm nedeni belli oldu
img

Ramazan mesajından rahatsız olan Zorlu CEO'sunun ifadesi ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Minik Nazlı'nın babasıyla olan son görüntüleri ortaya çıktı

Babasıyla olan son görüntüleri ortaya çıktı! Ağlatan anlar
Milyonların aklındaki soru canlı yayında Nihat Hatipoğlu'na soruldu

Milyonlarca kişinin aklındaki soruyu küçük bir çocuk sordu
İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti: Ben boşuna mı okudum?

İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti
Aslıhan Gürbüz evinin önündeki manzarayı görünce çıldırdı: Bunlar geri zekalı, mağara insanı

Evinin önündeki manzara çıldırttı: Bunlar geri zekalı, mağara insanı
Suriyeliler araç piyasasını düşürdü! 100 bin TL daha ucuza satıyorlar

100 bin TL daha ucuza satıyorlar, araç piyasasını bile düşürdüler
Türkiye'de de satılan ünlü meyve suyu markası iflas bayrağını çekmek üzere

Türkiye'de çok satan ünlü meyve suyu markası iflas bayrağını çekti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.