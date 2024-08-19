Sinop'ta hızlı müdahale ile yangın söndürüldü

Sinop'un Boyabat ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Boyabat'ın Çamlıca Mahallesi'nde dün 14.00 sıralarında kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangın, ormanlık alana bitişik bir bölgede meydana geldi ve hızla yayıldı. Olayın hemen ardından Boyabat Orman İşletmesi'ne bağlı yangın ekibi, arazözlerle birlikte bölgeye sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar, yangının ormanlık alana sıçramasından endişe duydular. Ancak, Boyabat Orman İşletmesi'ne ait ekipler, yangına hızla müdahale ederek alevlerin ormanlık alana ilerlemesini önledi. Kısa sürede yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başlatıldı. - SİNOP