Sinop'ta Hırsızlık Şüphelisi Kovalamacayla Yakalandı

Sinop'ta gece saatlerinde bir fırından 10 bin TL çaldığı iddia edilen şahıs birkaç saat sonra Uğur Mumcu Caddesi'ndeki bir bakkalda alışveriş yaparken bekçiler tarafından fark edildi. Şüpheli, yaşanan kovalamaca sonrası kıskıvrak yakalandı.

Olay, Kartal Caddesi üzerindeki Canel Ekmek Fırını'nda, gece saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Kasadan 10 bin TL çalınmasının ardından kaçan şüpheli, polis ve bekçiler tarafından her yerde aranmaya başlandı. Saat 01.30 sıralarında, Uğur Mumcu Meydanı'nda bulunan bir bakkala alışveriş yapmak için giren U.T.(36) o sırada bakkalda bulunan bekçiler tarafından fark edildi. Bekçiler, hırsızlık zanlısının eşkaline uyan şahsı tanıdıktan sonra hemen harekete geçti. U.T. bekçileri fark edince hızla kaçmaya başladı. Atatürk Caddesi'nde başlayan kovalamaca, Kaledibi Aralığı Sokak üzerinden Kıbrıs Caddesi'ne kadar devam etti. Nefes kesen kovalamaca sonucunda bekçiler, U.T.'yi Kıbrıs Caddesi üzerinde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP