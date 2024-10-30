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Sinop'ta Hakkında 14 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Sinop'ta Hakkında 14 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde yapılan polis uygulamasında, hakkında 14 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü, ruhsatsız tabanca ve mermilerle yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde polis ekiplerince yapılan şok uygulamada hakkında 14 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü, ruhsatsız tabanca ve mermilerle yakalandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamada, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 14 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Şüphelinin yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından yakalanan şahıs, ceza infaz kurumuna teslim edildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Politika 3-sayfa Boyabat Polis sinop Hukuk Suç

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