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Sinop'ta hafriyat yüklü kamyonun lastikleri alev aldı

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Sinop'ta seyir halindeki hafriyat yüklü kamyonun balatalarının ısınması sonucu arka lastiklerinden alevler yükseldi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından müdahale edilen yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, kamyonda maddi zarar meydana geldi.

Sinop'ta hafriyat yüklü kamyonun balatalarının ısınması sonucu lastikleri alev aldı.

Olay, Boyabat- Sinop yolu Gerze Sapağı'nda 11.00 saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki hafriyat yüklü damperli kamyonun balatalarının ısınması nedeniyle arka lastiklerinden aniden alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İtfaiye ekipleri gelene kadar yangın tüpüyle müdahale eden sürücüyü gören yoldan geçen vatandaşlar da yangını söndürmek için seferber oldu. Yoldan geçen bir beton mikserinden çekilen hortum ile yangın büyümeden söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, kamyonda maddi zarar meydana geldi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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