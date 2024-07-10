Sinop'ta hafriyat kamyonu şarampole devrildi, sürücü yaralandı

Sinop'un Ayancık ilçesinde hafriyat kamyonunun şarampole devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sedat Ş.'nin (49) kullandığı bir inşaat firmasına ait 34 DUZ 035 plakalı kamyon, Zaviye köyünde yol yapım işinde çalıştığı esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafındaki şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü, Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP