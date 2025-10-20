Sinop'ta Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Sinop'ta hafif ticari araç ile iki motosiklet çarpıştı, kazada 2 motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, 12.30 sıralarında Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otogardan çıkarak kavşaktan dönüp Sinop istikametine hareket eden 34 VP 5059 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde seyreden iki motosikletin yoluna çıktı. İddiaya göre, hafif ticari aracın kavşakta dönüş manevrası yaptığı sırada hızlarını kesemeyen motosiklet sürücüleri, hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletlerinden düşen iki sürücü yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine anında sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldıktan sonra, ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili ekipler tarafından detaylı inceleme başlatıldı. - SİNOP