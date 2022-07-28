Sinop'ta hafif ticari araç alev alev yandı Sinop'ta gece saatlerinde hafif ticari araç alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Sinop'ta gece saatlerinde hafif ticari araç alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay saat 00.00 sıralarında Ada Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 57 AE 037 plakalı hafif ticari araçtan dumanlar yükselmeye başladı. Araçta bulunan G.T. direksiyondan indiği sırada bir anda alevler yükseldi. Bölgeye gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken Sinop Belediyesi İtfaiye ekipleri ise çıkan alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Çıkan yangında can kaybı bulunmazken araç kullanılamaz hale geldi. Çekici yardımıyla araç bulunduğu yerden kaldırıldı. Elektrik tesisatından çıktığı belirtilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger Sinop 3. Sayfa Haberler

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