Sinop'ta genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olayıyla ilgili 2 şahıs yakalandı.

Sinop kent merkezinde 22 Aralık'ta meydana gelen genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olayı ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve çarşı mahalle bekçileri 2 şüpheli şahsı yakaladı. Olayda kullanılan 2 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet mermi geçirildi. 2 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP