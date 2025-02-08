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Sinop'ta Gece Avcılarına İdari Yaptırım

Sinop'ta Gece Avcılarına İdari Yaptırım
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Sinop DKMP tarafından gerçekleştirilen kontrollerde gece avcılığı yapan 3 şahsa idari yaptırım uygulandı. 3 çulluk ele geçirildi, 1 av tüfeği muhafaza altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Sinop İl Müdürlüğü tarafından gece av yaptığı tespit edilen 3 ayrı şahsa idari yaptırım uygulandı.

Sinop DKMP İl Müdürlüğü tarafından Çatak Devlet Avlağı'nda koruma ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirildi. 'Gece avı' yaptığı tespit edilen 3 ayrı şahsa 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten idari yaptırım uygulanırken, 3 adet çulluğa el konuldu, 1 adet av tüfeği ise muhafaza altına alındı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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