Haberler

Sinop'ta Fuhşa Aracılık Eden Şüpheli Tutuklandı

Sinop'ta Fuhşa Aracılık Eden Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'ta polis ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, fuhşa aracılık ettiği tespit edilen bir şüpheli yakalanarak tutuklandı. 4 mağdur kadına ikamet temin eden şahıs, 'Fuhşa Teşvik, Aracılık, Yer ve İmkan Sağlama' suçlarından adli mercilere sevk edildi.

Sinop'ta polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, fuhşa aracılık ettiği tespit edilen bir şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, 4 mağdur kadına ikamet temin ederek veya irtibatlandırmak suretiyle fuhuş yaptırdığı belirlenen 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından "Fuhşa Teşvik, Aracılık, Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi

Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Duayen gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Duayen gazeteci hayatını kaybetti
Ebru Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı

Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Gündeme bomba gibi düşen yeni parti iddiası: Başrolde Kılıçdaroğlu var

Bomba yeni parti iddiası
Duayen gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Duayen gazeteci hayatını kaybetti
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Araç sahiplerine hayati uyarı! 15 Kasım'da başlıyor

Araç sahiplerine hayati uyarı! 15 Kasım itibarıyla zorunlu
Arda Güler'in İspanyol polisine hareketi olay oldu

Arda'nın İspanyol polisine hareketi olay oldu
Sağlık sorunları yaşayan İlber Ortaylı'dan haber var

Sağlık sorunları yaşayan İlber Ortaylı'dan haber var
İstanbul'da göle dönen yolda yaban domuzu boğuldu

Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Göle dönen yolda yabani hayvan boğuldu
Birileri üniversiteleri karıştırmaya çalışıyor! Karşıt görüşlü öğrenciler yine kafa kafaya geldi

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Yine kafa kafaya geldiler
Serkan Balcı'nın Deniz Undav için söylediği sözler başını yaktı

Serkan Balcı'nın Deniz Undav için söylediği sözler başını yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.