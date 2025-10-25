Sinop'ta Fuhşa Aracılık Eden Şüpheli Tutuklandı

Sinop'ta polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, fuhşa aracılık ettiği tespit edilen bir şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, 4 mağdur kadına ikamet temin ederek veya irtibatlandırmak suretiyle fuhuş yaptırdığı belirlenen 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından "Fuhşa Teşvik, Aracılık, Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - SİNOP