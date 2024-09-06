Sinop'ta Fiat Tofaş Otomobil Takla Attı: Sürücü Ağır Yaralandı

Sinop'ta Fiat Tofaş marka otomobilin yağmur suyu kanalına çarptıktan sonra takla atarak kağıt gibi dağıldığı kazada, sürücü ağır yaralandı.

Kaza, 14.00 sıralarında Sinop-Samsun yolu Taşmanlı köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.S.'nin (57) kullandığı 57 ABS 170 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, Sinop'tan Samsun istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalındaki menfeze çarparak takla attı. Kazada otomobil bir evin bahçesinde bulunan demir kapının üzerine düşerken, sürücü ise araçtan fırlayarak beton zemine çakıldı. Ağır yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada Tofaş Şahin marka/model otomobilin kağıt gibi dağılması dikkat çekti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP