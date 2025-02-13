Sinop'ta Elektrikli Motosiklet Denize Uçtu
Sinop'ta park etmek istediği elektrikli motosikleti yanlışlıkla gazda bırakınca Ergün T. denize düştü. Çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılan Ergün T. ayakta tedavi edildi.
Sinop'ta elektrikli motosikletli 1 kişi denize uçtu.
Olay, saat 09.35'te Bülent Ecevit Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ergün T. (46) isimli vatandaş 3 tekerlekli elektrikli motosikleti park etmek isterken, motosikletin kontağının kapalı olduğunu düşünerek, yanlışlıkla gaza basınca denize uçtu. Denize düşen Ergün T. çevredeki vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkarıldı. Bilinci açık olan Ergün T. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. - SİNOP