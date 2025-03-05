Sinop'ta Elektrik Trafo Yangını
Sinop'un Ayancık ilçesindeki sanayi sitesinde bir elektrik trafosu yangına neden oldu. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti.
Sinop'un Ayancık ilçesinde elektrik trafosu çıkanda alevlere teslim oldu.
Yangın, Ayancık ilçesi Beşiktaş Mahallesi Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sanayi sitesi içinde bulunan trafoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler trafoyu sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sonucunda trafoda büyük zarar oluştu. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa