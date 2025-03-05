Sinop'ta Elektrik Trafo Yangını

Sinop'un Ayancık ilçesinde elektrik trafosu çıkanda alevlere teslim oldu.

Yangın, Ayancık ilçesi Beşiktaş Mahallesi Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sanayi sitesi içinde bulunan trafoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler trafoyu sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sonucunda trafoda büyük zarar oluştu. - SİNOP