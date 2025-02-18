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Sinop'ta Elektrik Panosundan Yangın Çıktı

Sinop'ta Elektrik Panosundan Yangın Çıktı
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Sinop'un Camikebir Mahallesi'nde bir elektrik panosundan çıkan alevler paniğe neden oldu. Olay yerine itfaiye, polis ve elektrik firması ekipleri sevk edildi. Yangın çıkışı sonrası çevre güvenliği alındı ve onarım çalışmaları başlatıldı.

Sinop'ta bir elektrik panosundan çıkan alev paniğe neden oldu.

Olay, Camikebir Mahallesi Alaaddin Keykubat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bulunan elektrik panosundan alev çıktığını ve yanık kokusu geldiğini belirten vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve elektrik firması ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği aldı. Elektrik firması ekipleri panonun elektriğini keserek zarar gören panonun onarımı için çalışma başlattı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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