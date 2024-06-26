Sinop'ta elektrik direğine çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı

Sinop'ta refüje çıkıp elektrik direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Sinop Korucuk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinden Merkez istikametine seyir halinde olan Z.Ş. hakimiyetindeki 57 AL 218 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Z.Ş, E.Ş, E.K.B ve K.B. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - SİNOP