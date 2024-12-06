Sinop'ta 'Edebiyat, Tarih ve Müzik Akşamları' Etkinliği Gerçekleştirildi

Sinop'ta düzenlenen " Edebiyat, Tarih ve Müzik Akşamları" etkinlikleri kapsamında, "Muinüddin Süleyman Pervane'nin Siyasi Kariyeri ve Sinop" konusu ele alındı.

Sinop Gençlik ve Spor Müdürlüğü Meydankapı Genç Ofis'te gerçekleştirilen etkinliğe, Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Sinop Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhitdin Yılmaz, akademik ve idari personel, vatandaşlar ve çok sayıda öğrenci katıldı. Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Adem Orakçı'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda, Sinop Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekiye Tunç, Anadolu Selçuklu döneminin önemli figürlerinden biri olan Muinüddin Süleyman Pervane'nin siyasi kariyeri ve Sinop'a etkilerini derinlemesine ele aldı. Programda, Pervane'nin Selçuklu siyasi hayatındaki rolü, devlet yönetimindeki etkisi ve Moğollar ile olan ilişkisine de değinildi.

Etkinlik, Sinop Üniversitesi müzik Öğrenci Topluluğu'nun sunduğu dinleti ile devam etti.

Program teşekkür belgelerinin takdimi ile sona erdi. - SİNOP