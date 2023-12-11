Sinop'ta düzensiz göçmen operasyonunda 11 kişi yakalandı

Sinop'un Boyabat ve Gerze ilçelerinde düzensiz göçmenlere yönelik yapılan operasyonlarda 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Sinop'un Boyabat ve Gerze ilçesinde yapılan operasyonlarda 11 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenle hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı. Sinop İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile huzur ve esenliği için suç ve suçlularla mücadelesi kararlılıkla devam edecektir" denildi. - SİNOP