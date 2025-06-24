Sinop'ta Düzensiz Göçle Mücadele Uygulaması

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" gerçekleştirdi.

Sinop genelinde 23 ekip ve 58 personelin katılımı ile gerçekleşen uygulamada mobil göç noktası aracı desteğiyle, yabancı uyruklu şahıslara yönelik denetim ve kontroller yapıldı. Uygulama kapsamında 32 umuma açık yer, 19 metruk bina, 5 terminal, 13 inşaat alanı denetlenerek kimlik kontrolü ve sorgulamalar gerçekleştirildi.

Denetim ile ilgili yapılan açıklamada, "Düzensiz göçle mücadelede kamu düzeninin korunması, yasa dışı göç hareketlerinin önlenmesi ve toplum huzurunun sağlanması amacıyla denetimlere kararlılıkla devam edilecektir" ifadeleri kullanıldı. - SİNOP