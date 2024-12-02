Sinop'ta Düzensiz Göç ile Mücadele Uygulaması
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' kapsamında 26 ekip ve 65 polisle birlikte 620 şahsı sorguladı. Ayrıca yapılan trafik denetimlerinde 14 araca toplam 32 bin 553 TL ceza uygulandı.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" gerçekleştirdi.
Sinop genelinde 26 ekip ve 65 polis ile gerçekleşen uygulamada; 5 otogar, 18 metruk bina, 51 umuma açık yer, 6 inşaat alanı, 9 uygulama noktası olmak üzere 41'i yabancı uyruklu şahıs olmak üzere toplamda 620 şahsın sorgulaması yapıldı. Yapılan trafik denetimlerinde ise 14 araca toplamda 32 bin 553 TL idari para cezası uygulandı. - SİNOP