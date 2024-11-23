Sinop'ta Düzensiz Göç ile Mücadele Uygulaması

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" gerçekleştirdi.

Sinop genelinde 27 ekip ve 69 polis ile gerçekleşen uygulamada; 5 otogar, 19 metruk bina, 54 umuma açık yer, 9 inşaat alanı, 9 uygulama noktası olmak üzere 42'si yabancı uyruklu şahıs olmak üzere toplamda 590 şahsın sorgulaması yapıldı. Yapılan trafik denetimlerinde ise 18 araca toplamda 57 bin 562 TL idari para cezası uygulandı. - SİNOP