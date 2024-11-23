Sinop'ta Düzensiz Göç ile Mücadele Uygulaması
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, 69 polisle düzenlediği huzur uygulamasında 590 şahsı sorguladı ve trafik denetimlerinde 18 araca cezai işlem yaptı.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" gerçekleştirdi.
Sinop genelinde 27 ekip ve 69 polis ile gerçekleşen uygulamada; 5 otogar, 19 metruk bina, 54 umuma açık yer, 9 inşaat alanı, 9 uygulama noktası olmak üzere 42'si yabancı uyruklu şahıs olmak üzere toplamda 590 şahsın sorgulaması yapıldı. Yapılan trafik denetimlerinde ise 18 araca toplamda 57 bin 562 TL idari para cezası uygulandı. - SİNOP