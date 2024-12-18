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Sinop'ta Düzensiz Göç ile Mücadele Huzur Uygulaması Yapıldı

Sinop'ta Düzensiz Göç ile Mücadele Huzur Uygulaması Yapıldı
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Sinop İl Jandarma Komutanlığı, 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' düzenleyerek 31 ekip ve 115 personel ile 1458 kişiyi kontrol etti. Uygulama kapsamında 2 aranan şahıs yakalandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" gerçekleştirdi.

Sinop genelinde 31 ekip ve 115 Jandarma personeli ile gerçekleşen uygulamada; 21 metruk bina, 31 umuma açık iş yeri, 36 noktada 4 yabancı uyruklu şahıs ile 1458 şahıs, kontrol edildi. Hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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