Sinop'ta Düzensiz Göç ile Mücadele Huzur Uygulaması Yapıldı
Sinop İl Jandarma Komutanlığı, 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' düzenleyerek 31 ekip ve 115 personel ile 1458 kişiyi kontrol etti. Uygulama kapsamında 2 aranan şahıs yakalandı.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" gerçekleştirdi.
Sinop genelinde 31 ekip ve 115 Jandarma personeli ile gerçekleşen uygulamada; 21 metruk bina, 31 umuma açık iş yeri, 36 noktada 4 yabancı uyruklu şahıs ile 1458 şahıs, kontrol edildi. Hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa