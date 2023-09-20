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Sinop'ta durumundan şüphelenilen otomobilden ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelenilen bir otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada, araç içerisinde bulunan bir şahıs üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 13 adet mermi bulundu. Şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Sinop'ta durumundan şüphelenilerek durdurulan otomobilden 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç ve araç içerisinde arama yaptı. Araçta bulunan bir şahıs üzerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 13 adet mermi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Tragger Sinop Suç 3. Sayfa Haberler

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