Sinop'ta Durumundan Şüphelenilen Araçta Metamfetamin Ele Geçirildi

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durumundan şüphe edilen bir araç durdurularak arama yapıldı. Araç ve araç içerisinde bulunan şüpheli şahısların yapılan üst aramasında 15.90 gr. metamfetamin maddesi ele geçirildi. 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı.