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Sinop'ta durumundan şüphe edilen araçta uyuşturucu ele geçirildi

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Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramada, Durağan ilçesinde durdurulan araçta ve sürücüsü üzerinde 10 gr. kubar esrar ve 6 adet sentetik hap ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

Sinop'ta durumundan şüphe edilen araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik yapılan araştırmalar neticesinde, Durağan ilçesinde durdurulan araçta ve sürücüsü üzerinde yapılan aramada 10 gr. kubar esrar ve 6 adet sentetik hap ele geçirildi. 2 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sinop Uyuşturucu Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

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