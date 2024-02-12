Sinop'ta durumundan şüphe edilen araçta uyuşturucu ele geçirildi

Sinop'ta durumundan şüphe edilen araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik yapılan araştırmalar neticesinde, Durağan ilçesinde durdurulan araçta ve sürücüsü üzerinde yapılan aramada 10 gr. kubar esrar ve 6 adet sentetik hap ele geçirildi. 2 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. - SİNOP