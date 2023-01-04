Sinop'ta durdurulan araçta 2 ruhsatsız silah ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Sinop'un Erfelek ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçtan 2 ruhsatsız silah ve mermileri ele geçirdi, 2 şahıs gözaltına alındı. Sinop'un Erfelek ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçtan 2 ruhsatsız silah ve mermileri ele geçirdi, 2 şahıs gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Erfelek ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan trafik denetimi sırasında, durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç ve içinde bulunan 2 şüphelinin üzerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan incelemede araçta 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ile fişek ve mermileri ele geçirdi. Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alınarak haklarında 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu uyarınca 'ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma' suçundan yasal işlem başlatıldı. - SİNOP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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