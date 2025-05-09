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Sinop'ta Devrilen İncir Ağacı Otomobilin Üzerine Düştü

Sinop'ta Devrilen İncir Ağacı Otomobilin Üzerine Düştü
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Sinop'ta bir apartmanın bahçesindeki yaşlı incir ağacı kökünden devrilerek park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Olayda araçta maddi hasar meydana gelirken, can kaybı yaşanmaması mahalle sakinlerini rahatlattı.

Sinop'ta bir apartmanın bahçesinde bulunan incir ağacı, otomobilin üzerine devrildi. Olayda araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Ada Mahallesi Kartopu Sokak No: 1'deki bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşlı incir ağacı, herhangi bir dış etken olmadan kökünden devrilerek sokakta park halindeki otomobilin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, motorlu testere yardımıyla ağacı keserek kaldırdı. Araçta maddi hasar oluşurken, olayın şans eseri can kaybına yol açmaması mahalle sakinlerini rahatlattı.

Mahalle halkı, ağacın uzun süredir sağlıksız göründüğünü ve devrilmesinin sürpriz olmadığını belirtti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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