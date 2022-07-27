Sinop'ta denizde bulunan cihaz korkuttu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sinop'ta denizde bulunan cihaz korkuttu

Sinop'ta denizde bulunan cihaz korkuttu

Sinop'un Hamsilos mevkisinde denizden çıkan cihaz görenleri korkuttu.

 - Güncelleme:

Sinop'un Hamsilos mevkisinde denizden çıkan cihaz görenleri korkuttu. Cihazı inceleyen ekipler zararsız olduğunu tespit etti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Hamsilos Balık Burnu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede gezintiye çıkan vatandaşlar deniz üzerinde bir cihaz gördü, sürüklenmemesi için karaya çekerek yetkililere haber verdi. Bölgeyi kontrol eden polis ekipleri radyasyon olma ihtimale karşı AFAD ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü görevlilerine bildirdi. Cihazda radyasyon ölçümü yapan ekipler zararsız olduğunu tespit ederek tutanak tuttu.

Yapılan araştırmaya göre, cihazın Fransız bir deniz araştırma şirketine ait olduğu, okyanus ile tatlı suların ölçümü ve izlenmesi için cihazlar tasarlayan ve bunları üretip satan firma olduğu öğrenildi. Çıkan cihazın Karadeniz'de ölçüm yapmak amacıyla suya bırakıldığı tahmin ediliyor.

Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü görevlileri cihazı araştırmak ve sahibine teslim etmek amacıyla tutanakla teslim aldı. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sinop 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title