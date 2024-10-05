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Sinop'ta Demir Profil Yüklü Kamyonet Devrildi: 1 Yaralı

Sinop'ta Demir Profil Yüklü Kamyonet Devrildi: 1 Yaralı
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Sinop'ta demir profil yüklü bir kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı. Kaza, Gelincik Mahallesi Nokta Kavşağı'nda gerçekleşti.

Sinop'ta demir profil yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, 11.30 sıralarında Gelincik Mahallesi Nokta Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö'nün kullandığı kamyonet şehir merkezine seyir ettiği sırada nokta kavşağında virajı alamayarak devrildi. Yan yatan kamyonet park halindeki otomobile zarar verdi. Kamyonet sürücüsünün hafif yaralı olduğu, ambulansla hastaneye gitmeyi reddettiği öğrenildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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