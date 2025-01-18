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Sinop'ta Çöp Konteynerinde Soba Külünden Yangın Çıktı

Sinop'ta Çöp Konteynerinde Soba Külünden Yangın Çıktı
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Sinop'un Camikebir Mahallesi'nde bir vatandaşın çöp konteynerine attığı sıcak soba külü yangına neden oldu. İtfaiye ekipleri olaya müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Sinop'ta çöp konteynerine atılan soba külü yüzünden yangın çıktı.

Sinop'un Camikebir Mahallesi Demirci Sokak'ta bir vatandaş tarafından çöp konteynerine dökülen sıcak soba külü bir süre sonra yangına neden oldu. Sokakta duman fazlalaşınca vatandaşlar itfaiye ekiplerini aradı. İtfaiye ekipleri, olay yerine gelerek çöp konteynerinde soğutma işlemi yaptı. Çevrede bulunan vatandaşlar ise ekiplerin çalışmalarını izledi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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