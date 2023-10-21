Sinop'ta çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan şahıs yakalandı

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından, sahte kimlikle dolaşan ve çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan G.T. yakalandı. Hükümlü, tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından "çocuğun cinsel istismarı" suçundan aranan şahıs yakalandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından, sahte kimlikle dolaşan ve "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan G.T. yakalandı. Hükümlü, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Sinop E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SİNOP