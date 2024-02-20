Sinop'ta çocuğa otomobil çarptı

Sinop'ta yolun karşı tarafına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Meydankapı Mahallesi İtfaiye Durağı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş yapmak için girdiği büfeden çıkan A.Y., yolun karşı tarafına geçmek istediği sırada Okullar Caddesi istikametinden gelen otomobilin çarpmasıyla otomobilin altında kaldı. Çevre sakinlerinin hızlı müdahalesi sonucu otomobilin altından çıkarılan A.Y. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

A.Y. yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. - SİNOP