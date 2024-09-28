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Sinop'ta Cinsel Uyarıcı Hap Operasyonu: 1 Gözaltı

Sinop'ta Cinsel Uyarıcı Hap Operasyonu: 1 Gözaltı
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Sinop'ta jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir iş yerinde 158 adet cinsel uyarıcı hap ele geçirildi. Operasyonda bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Sinop'ta jandarma ekiplerince bir iş yerine düzenlenen baskında çok sayıda cinsel uyarıcı hap ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı cinsel uyarıcı hap satışı yapan şahıslara yönelik araştırmalar neticesinde operasyon düzenlendi. Yapılan araştırmalar neticesinde, Sinop il merkezi Demirciköy mevkiinde 1 işletmede yapılan operasyon sonucunda 158 adet cinsel uyarıcı hap ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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