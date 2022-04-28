Sinop'ta cinsel taciz suçundan aranan şahıs yakalandı - Haberler

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Sinop'ta cinsel taciz suçundan aranan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sinop'ta cinsel taciz suçundan aranan şahıs yakalandı

Sinop'ta hakkında 29 çeşitli suç kaydı bulunan ve cinsel taciz suçundan aranan bir kişi, Ayancık'ta saklandığı evde yakalandı.

AYANCIK, SİNOP (İHA) - Sinop'ta hakkında 29 çeşitli suç kaydı bulunan ve cinsel taciz suçundan aranan bir kişi, Ayancık'ta saklandığı evde yakalandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri ve Ayancık İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen operasyonda, cinsel taciz suçundan aranan bir kişinin Ayancık'ta saklandığı ev tespit edilerek yakalandı. Yakalanan şahsın hakkında 29 adet çeşitli suç kaydı bulunduğu ve ayrıca cinsel taciz suçundan 12 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerince sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak Sinop E Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Ayancık, Taciz, Sinop, 3. Sayfa, Haberler

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