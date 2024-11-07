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Sinop'ta Çamlık Alanda Yangın Paniği

Sinop'ta Çamlık Alanda Yangın Paniği
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Osmaniye Mahallesi Tosunbey mevkiinde meydana gelen yangın, evsel atıkların yakılması sonucu çıktı. İtfaiye, polis ve AFAD ekipleri yangına müdahale ederek facianın önüne geçti.

Sinop'ta çamlık alanda meydana gelen yangın paniğe yol açtı.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi Tosunbey mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alanda bulunan evsel atıkların kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakılması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin anında müdahalesi ile facianın eşiğinden dönüldü. Ayrıca alanda yasaklı madde ve alkol şişeleri bulunurken yangının alkol veya yasaklı madde kullanan şahıslarca çıkarılmış olabileceği üzerinde duruluyor. Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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