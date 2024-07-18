Sinop'ta çam ağaçları ot yangınında zarar gördü

Sinop'ta meydana gelen ot yangınında çam ağaçları zarar gördü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Özlem Konutları mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kurumuş otların bulunduğu alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle yayılarak çam ağaçlarına zarar verdi. Çevredeki vatandaşların durumu 112'ye bildirmesi üzerine olay mahalline gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. - SİNOP