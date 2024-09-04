Sinop'ta bulunan bebek cesedi olayında şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Sinop'ta dün bulunan bebek cesedi olayında adliyeye getirilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün, Sinop'ta Meşe Dağı Katı Atık Bertaraf Tesisi'ne getirilen çöp araçlarında bulunan bebek cesediyle ilgili gelişmeler yaşandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, bebeğin annesi olduğu iddia edilen bir kadın, bu sabah gözaltına alınarak Sinop Adliyesine getirildi. Soruşturma sürecinde gözaltına alınan şüpheli, adli makamlar tarafından ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili otopsi sonucunun beklendiği belirtildi. - SİNOP