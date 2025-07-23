Sinop'ta Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Kurtarıldı

Sinop'ta denize giren 11 yaşındaki bir çocuk, boğulma tehlikesi geçirdi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Sinop merkezde bulunan Devlet Su İşleri (DSİ) Plajı'nda meydana geldi. Serinlemek amacıyla denize giren 11 yaşındaki V.C.Ş., bir süre sonra panik yaparak çırpınmaya başladı. Durumu fark eden plaj görevlileri ve cankurtaranlar hızla olaya müdahale etti. Boğulmak üzere olan V.C.Ş., cankurtaran ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Olayı gören vatandaşlar büyük panik yaşarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kıyıya çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan V.C.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - SİNOP