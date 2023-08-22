Sinop'ta bir kişiye ait kümesten 12 tavuk çalındı

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir kişiye ait kümesten 12 tavuk çalındı. Tavuklarını beslemek için kümese giden Dursun Eker, kilitlerin söküldüğünü fark ederek 12 tavuğunun eksik olduğunu tespit etti. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde inceleme yaparak zanlının yakalanması için çalışma başlattı.