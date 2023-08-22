Sinop'ta bir kişiye ait kümesten 12 tavuk çalındı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde bir kişiye ait kümesten 12 tavuk çalındı. Tavuklarını beslemek için kümese giden Dursun Eker, kilitlerin söküldüğünü fark ederek 12 tavuğunun eksik olduğunu tespit etti. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde inceleme yaparak zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde bir kişiye ait kümesten 12 tavuk çalındı.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezi Çamlık Mahallesi'nde yaşayan Dursun Eker, sabah saatlerinde tavuklarını beslemek için kümese gitti.
Kümesin kapı kilitlerinin söküldüğünü gören Eker, yaptığı sayımda 12 tavuğunun kümeste olmadığını fark etti.
Eker'in şikayeti üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kümeste incelemede bulundu.
Ekiplerce zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.