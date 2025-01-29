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Sinop'ta Bir Kadın Evinde Asılı Bulundu

Sinop'ta Bir Kadın Evinde Asılı Bulundu
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Sinop'un Zeytinlik Mahallesi'nde 60'lı yaşlardaki Mükerrem T. adlı kadın, kocası tarafından evde asılı halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Sinop'ta bir kadın, kocası tarafından evinde asılı halde bulundu.

Olay, saat 18.30 sıralarında Zeytinlik Mahallesi Gülbahar Sokak'ta bulunan Kent Kooperatifi E Blok'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 60'lı yaşlardaki Mükerrem T. isimli kadın, kocası tarafından evde asılı halde bulundu. Kocasının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının cenazesi Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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