Sinop'ta bir evin balkonundan silah sesi duyuldu, şüpheli yakalandı
Sinop'ta bir evin balkonundan silah sesi duyulması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Şüpheli şahıs silahla birlikte yakalandı ve üst aramasında 1 adet tabanca ile 9 mermi ele geçirildi. Gerekli yasal işlem başlatıldı.
Sinop'ta bir evin balkonundan silah sesi duyuldu, polis ekipleri şüpheli şahsı silahla birlikte yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde bir evin balkonunda silah sesi duyulması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kısa sürede yakalanan şahsın üst aramasında 1 adet tabanca ile 9 mermi ele geçirildi.
Şahıs hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa