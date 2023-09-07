Sinop'ta bir evin balkonundan silah sesi duyuldu, şüpheli yakalandı

Sinop'ta bir evin balkonundan silah sesi duyulması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Şüpheli şahıs silahla birlikte yakalandı ve üst aramasında 1 adet tabanca ile 9 mermi ele geçirildi. Gerekli yasal işlem başlatıldı.