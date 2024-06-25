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Sinop'ta bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe sebep oldu

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Sinop'ta bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sinop'ta bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Yangın, Ada Mahallesi Tekinoğlu Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın 4. katında saat 12.45'te meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evin mutfağında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin anında müdahalesi ile yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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