Sinop'ta Bıçaklı Saldırı: 1 Ağır Yaralı

Sinop'ta bıçaklı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sinop Hamsi Yolu otoparkında kimliği belirsiz bir kişi tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan R.Ö. (37) ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, R.Ö'yü yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavisi devam eden şahsın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP