Sinop'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı

Sinop'ta aynı iş yerinde çalışan iki kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Olay, 00.20'de Sinop Bülent Ecevit Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ertan K. ile Okan Zal arasında tartışma çıktı. Tartışma daha sonrasında kavgaya dönüştü. Büyüyen kavgada bıçağını çıkaran Ertan K. iş arkadaşı Okan Zal'ı yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Okan Zal, sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zanlı Ertan K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.