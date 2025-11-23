Haberler

Sinop'ta Berbere Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Amasra'da Yakalandı

Güncelleme:
Sinop'ta bir berbere silahlı saldırı düzenleyen ve kaçan 2 kişi, Bartın'ın Amasra ilçesinde jandarma tarafından yakalandı. Olay sonrası kaçan şüphelilerin motosikletleri de terk edilmiş halde bulundu.

Sinop'ta müşterisini tıraş eden berbere silahla saldırarak kaçan 2 kişi, Bartın'ın Amasra ilçesinde yakalandı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde berber dükkanında müşterisini tıraş eden M.Y'ye silahla saldırarak yaralayan P.Ç ve yanındaki L.K., olayın ardından motosikletle kaçarak Bartın'a geldi. Yolda kontrol noktasındaki jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler Makaracı köyü yoluna saptı. Polis ve jandarma ekipleri harekete geçerek, il giriş ve çıkışlarını tamamen kapattı. Motosikletin gittiği güzergah özel ekipler tarafından adeta abluka altına alınırken, şahıslar çalılık alanda gizlenirken yakalandı. Yakıtı biten motosiklet ise çalılık alana yakın yerde terkedilmiş halde bulundu. Gözaltına alınan P.Ç. ve arkadaşı L.K., ifade ve işlemleri için Amasra İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Şahısların ifade ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından ya adli makamlara ya da silahlı saldırının gerçekleştiği Sinop'a gönderilmesi bekleniyor. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
